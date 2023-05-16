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Ümraniye’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

16.05.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadına yardım etmek için koştu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinde yaralı kadın ile beraber bekledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Alkan Aşkın, “Kaza bir anda oldu. Otomobil yavaşça ilerliyordu, kadını fark etmedi muhtemelen son anda yandan müdahaleyle dokundu ama kadın dengesiz düşünce millet panik yaptı. Ambulans geldi müdahale etti, yardımda bulunduk. Bir sıkıntısı yok çok şükür “ diye konuştu.

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