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Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı

29.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi'nde park halindeki 34 LHG 998 plakalı servis minibüsünün motor kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

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yangın Ümraniye

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