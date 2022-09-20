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Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

20.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de denetim yapan polislere taş ve bıçak ile saldırıda bulunan bir kişi, açılan ateş sonucu hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sularında Ümraniye ilçesinde yapılan trafik uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatıldığı esnada, araçta bulunan Y.G. ve A.G'nin işlemlerin yapılmasına engel olmak için mukavemet gösterdiği ve aracı yanıcı maddeyle ateşe verdiği belirtildi.

Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislere taş ve bıçak ile saldıran şahısların önce sözle uyarıldığı, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerce havaya uyarı ateşi açıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G. adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Bu arada Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, cezai işlem yaptırmamak için Y.G'nin yaktığı araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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