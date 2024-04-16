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Ümraniye’de ticari taksi sürücüsü otobüs şoförüne levye ile saldırdı

İHA İHA
16.04.2024 10:36
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Ümraniye’de bir sürücü İETT’ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Ümraniye’de ticari taksi sürücüsü otobüs şoförüne levye ile saldırdı

Olay, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsü aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı. Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı" dedi.

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