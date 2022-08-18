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Ümraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

18.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Polis ekipleri, gece Esenşehir Mahallesi Merve Sokak'ta Mert Cem A. (25) ile Atacan E'ye (21), motosikletle seyir halindeyken kendilerini takip eden 34 KY 3866 plakalı araçtan silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, saldırganların olay yerinden kaçtığı, yaralanan iki kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Yaralılardan Mert Cem A'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, ağır yaralanan Atacan E'nin ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kişilerin daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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