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Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

03.04.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakan U. yönetimindeki 34 EOB 516 plakalı kiralık otomobil, Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken Acısu Caddesi'nden ilerleyen 34 JP 4076 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerini teslim etti.

Hakan U, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası İstanbul Ümraniye

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