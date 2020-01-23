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Ümraniyeli çocuklar yarıyıl etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesinin okulların eğitim öğretime ara vererek yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle düzenlediği ücretsiz yarıyıl etkinliklerine katılan çocuklar, doyasıya eğleniyor.Okulların ara tatile girmesi nedeniyle Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Ümraniye Belediyesinin okulların eğitim öğretime ara vererek yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle düzenlediği ücretsiz yarıyıl etkinliklerine katılan çocuklar, doyasıya eğleniyor.
Okulların ara tatile girmesi nedeniyle Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Keyifli bir tatil geçirmek için etkinliklere katılan çocuklar, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği etkinliklerde sinema ve tiyatro izleyerek unutulmaz bir tatil geçiriyor.
O etkinliklerden birinin düzenlediği Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ne gelen çocuklar, !Büyük Peynir Yarışı’ isimli animasyon filmini izledi. Filmi izlerken keyifli zaman geçiren çocuklar yine aynı kültür merkezinde sahnelenen ‘Sokağın Mutlu Sakinleri’ isimli tiyatro oyununu izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.
Kültür merkezindeki etkinliklere katılan çocuklar, “Çok eğleniyorum. Programları da çok beğendim. Belediye Başkanımıza bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tatil çok güzel geçiyor. Kafamızı dağıtıyoruz ve evde boş boş oturmuyoruz. Bizim için eğlenceli bir tatil oldu” dedi.
Çocuklar bugün Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ndeki etkinliklerin yanı sıra Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde ‘Yarını Akıl Yapar’, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi’nde ‘Birlikte Güzeliz’, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ise ‘Alibaba ve Kırk Haramiler’ isimli tiyatro oyununu izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

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