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Ümraniyespor-Erzurumspor maçının ardından

13.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Her iki taraf da istedi, beraberlik çıktı. Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yücel İldiz, iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İldiz, şunları söyledi:

"Beklentilere cevap veren bir müsabaka oldu. Rakibimizi iyi çalıştık, ölü toptan uzun süredir gol yememişler, böyle goller de bulduk. Maçın başında gol atınca, kendi oyunumuzun dışına çıktık. Rakibimiz üstünlük kurdu, mağlup duruma düştük, o sırada sıkıntılar yaşadık. İkinci yarı tekrar hamleler yaptık, galip duruma geçtik, korakor bir mücadele oldu. Goller kaçırdık, son dakikalar gol de yiyebilirdik, gol de atabilirdik. Sonuç olarak 3-3 beraberlik çıktı, gerçekten iki takım oyuncularını da kutluyorum. Biz Erzurumspor'uz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz ve sonunda da inşallah başaracağız. Tabii ki kazansak iyiydi ama her iki taraf da istedi, beraberlik çıktı. Erzurumsporun mücadelesi sonuna kadar devam edecek.''

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