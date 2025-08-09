Ümraniyespor, Manisa FK'yı Açılış Maçında 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Başladı: Ümraniye Gülen Taraf Oldu, Manisa Deplasmanda Puan Kaybetti

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı Ümraniye'de başladı. Ümraniyespor, Manisa FK'yı ağırladığı açılış maçında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşma, iki takımın da hırslı mücadelesine sahne olurken, hakem kararları da maçın önüne geçti. Ümraniyespor'un golleri, hücum hattının etkili performansıyla gelirken, Manisa FK ise deplasmanda aradığı golü bulmakta zorlandı. Maçın son düdüğüyle birlikte Ümraniye tribünleri büyük bir sevinç yaşarken, Manisa cephesinde ise hayal kırıklığı hakimdi.

TANER TAŞKIN İSYAN ETTİ!

Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın iptal edilen bir gole yönelik sert eleştirileri gündeme damgasını vurdu. Taşkın, 'İptal edilen golü herkesin izlemesini istiyorum. Bu kadar açık bir pozisyonda nasıl gol iptal edilir, anlamıyorum' şeklinde konuştu. Bu tartışmalı karar, ligin ilk haftasında şimdiden hakem kararlarının ne kadar önemli olacağını gösterdi.

Ümraniyespor, Manisa FK karşısında aldığı galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaparken, Manisa FK ise deplasmanda yaşadığı puan kaybını telafi etmek için önümüzdeki maçlara odaklanacak. Ligin ilk haftasındaki bu heyecan verici karşılaşma, yeni sezonda futbolseverleri nelerin beklediğine dair önemli ipuçları verdi. Hakem kararlarının tartışmalara yol açması ise, VAR sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İlerleyen haftalarda takımların performansları ve hakem kararları yakından takip edilecek.