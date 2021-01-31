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Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği

31.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği

İSTANBUL (A) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Yılport Samsunspor mücadelesinin son dakikalarındaki fair-play davranışı maça damga vurdu.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren maçın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu önünde bulan ve rakip kaleye yönelen Okan Derici, Ümraniyespor'u 90. dakikada 2-1 öne geçirdi.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Tartışmaların ardından Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla fair-play ruhuna uyacak bir gol gerçekleşti.

90+8. dakikada yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan sürede takımlar atak yapmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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