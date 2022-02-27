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Ümraniyespor-Samsunspor maçının ardından

27.02.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Son vuruşlarda başarısızdık. Şanssız bir gün geçirdik"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve şanssız bir maç geçirdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, şunları kaydetti:

"Maçın önemini biliyorduk. Bugün olduğu gibi ve hafta içinde de çok şanslı süreç geçirmedik. Fofana’nın maç saatine kadar durumunun belli olmaması, ikinci kalecimizin geçirdiği rahatsızlık ve maça başladıktan sonra ilk dakikalarda Alaaddin’in yaşadığı sakatlık oldu. 38. dakikada kalecimizin gördüğü kırmızı kart var. 1-0 geride devreye girince takım demoralize oldu. 1-0’dan sonra daha önde basıp risk alarak oynamak zorundaydık ve yediğimiz ikinci gol takımın motivasyonunu düşürdü. Rakipten daha az pozisyona girmedik ama buradaki hava şartları, stadın ortamı alışkın olmadığımız bir ortam. Rüzgarın çok alması ve rakibin de buna alışkın olması, bizi olumsuz etkiledi."

"Bugün önemli bir avantajı kaçırdık." diyen Fuat Çapa, "Galip gelseydik, ilk iki için hesaplar yapacaktık ama 3 hafta önce bunları yapmıyorduk ve 3 hafta sonra yapacağımız hesapları herkes görecek. 11 maç var ve bu maçların içinde ilk 6’daki takımlarla oynayacağız. Bu maçlar bizim sıralamamızı belirleyecek. İlk 6 içinde olacağız ve bu konuda iddialıyım. Bazen iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Oyuncularımızı bir an önce motive edip Menemenspor karşısında alacağımız galibiyetle tekrar yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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