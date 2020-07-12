Umut Geçen, yeniden Manisa BBSK’da

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 1997 doğumlu guard Umut Geçen ile 2020-2021 sezonu için anlaştı. Umut Geçen, Manisa BBSK’nın TB2L’de şampiyonluk yaşayıp TBL’ye yükseldiği 2017-2018 sezonunda da takımın formasını giymişti.

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezonu Mamak Belediyespor’da tamamlayan 23 yaşındaki genç guard Umut Geçen’i kadrosuna dahil etti. 1.85 uzunluğundaki oyuncu Türkiye Basketbol Ligi’nde Acıbadem, İstanbulspor, Finalspor ve Mamak Belediyespor formalarını giydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında normal sezon sona ermeden tamamlanan 2019-2020 sezonunda 22 maçta forma giyen Umut Geçen, 12.09 dakika, 2.64 sayı, 1.45 ribaund ve 1.14 asist ortalamaları ile ligi tamamlamıştı. Umut Geçen ayrıca, Manisa BBSK’nın TB2L’de mücadele ettiği ve şampiyonluk yaşadığı 2017-2018 sezonunda da takım için mücadele etmişti.



