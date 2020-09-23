‘Umut Kolonyaları’ protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAM) tarafından üretilen "Umut Kolonyaları" ile ilgili protokol imzalandı.

Mersin Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, MÜKAM Müdürü Doç. Dr. Göktürk Avşar ile diğer yetkililer katıldı.

“Ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız”

İmza töreninde konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte çok güzel bir projeye daha imza atıldığını söyledi. Rektör Çamsarı, temelleri pandemiden önce atılan, ancak pandemi döneminde duyulan ihtiyaç doğrultusunda hızla faaliyete geçirilen kimyasal ürünlerin üretiminden sorumlu merkez MÜKAM’ın, üniversite hastanesi ve kampüsünde dezenfektan ihtiyacı başta olmak üzere birçok ürünle hizmet verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Çamsarı, Umut Girişimciler Kooperatifi’nin talebi ve Akdeniz Belediyesi’nin desteğiyle kısa sürede engelli bireylerin katılımının sağlandığı projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Kapasite açısından gerçekten ciddi bir ihtiyacı gidereceğine inandığım dezenfektan ve kolonya başta olmak üzere ve ilerleyen süreçte diğer çeşitlerini de buna katarak güzel bir ürün yelpazesi elde ettik. İnşallah bundan sonra hem kooperatifimizle hem belediyeyle başta ilimiz olmak üzere ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Ben Mersin Üniversitesi olarak böyle bir projede olmaktan gurur duyuyorum ve sizlerin önünde başta Göktürk hocamız ve her iki başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.