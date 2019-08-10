Umut Meraş Le Havre ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de mücadele verecek olan Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bursaspor'dan ayrılmayı kafaya koyan ve adı transferde Beşiktaş ile de anılan Umut Meraş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile anlaştığı belirtildi.

Transferde önce Beşiktaş ardından da Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Umut Meraş, daha önce bir paylaşım yaparak herhangi bir kırgınlık yaşanmadan ve kulübe para kazandırarak ayrılmayı düşündüğünü ifade etmişti.

(TRT Spor)

