SPOR

Umut Meraş Le Havre ile anlaşma sağladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

23 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş futbol hayatına Fransa'da devam edecek. Fransız ekibi Le Havre Umut Meraş transferini bitirdi. Le Havre, transfer için Bursaspor'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Umut Meraş Le Havre ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de mücadele verecek olan Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bursaspor'dan ayrılmayı kafaya koyan ve adı transferde Beşiktaş ile de anılan Umut Meraş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile anlaştığı belirtildi.

Transferde önce Beşiktaş ardından da Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Umut Meraş, daha önce bir paylaşım yaparak herhangi bir kırgınlık yaşanmadan ve kulübe para kazandırarak ayrılmayı düşündüğünü ifade etmişti.

(TRT Spor)

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Olcay Şahan imzayı atıyor!Olcay Şahan imzayı atıyor!
Umut Meraş için Lille iddiasıUmut Meraş için Lille iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Umut Meraş Le Havre

En Çok Okunan Haberler

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu

İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Adana Demir, Zira'yı devirdi

Adana Demir, Zira'yı devirdi

Cenk Ahmet Erzurum'da!

Cenk Ahmet Erzurum'da!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kariyerini kurtarmış
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut Meraş Le Havre ile anlaşma sağladı

Umut Meraş sürprizi! Beşiktaş bekleniyordu ama...

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Mesut Mestan: Umut Meraş hata yaptı

Bursaspor'dan Umut Meraş açıklaması

Umut Meraş'tan sosyal medyada Bursaspor'a tepki!

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı

Akhisar'a müjde! Yasak kalktı

Bursaspor 2 - 1 Altay (Hazırlık maçı)

Bursaspor Altay'ı devirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.