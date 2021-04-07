Umut Meraş: Uğurcan Çakır Real Madrid'de banko oynar

Fransa'da Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş önemli açıklamalarda bulundu. "SIÇRAMA YAŞAMAK İÇİN LE HAVRE'YE GELDİM" Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Umut, "Takım olarak orta sıralarda devam ediyoruz. Şampiyonluk hedefi yok. Burada oyuncu yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Pogba, Mahrez, Mandanda hep Lev Havre'den yetişti. Ben de sıçrama yaşamak için Le Havre'ye geldim. Paul le Guen çok itibarlı bir teknik direktör. Lyon'da şampiyonluğu var. Çok genç futbolcuları yıldız yaptı. Ben de onunla çalıştığım için mutluyum. Benim Bursaspor'daki maçlarımı izlemiş. O yüzden beni istedi. Çok şanslıyım" dedi. UMUT MERAŞ, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK? Gelecek sezon Avrupa'da bir başka takımda olmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Son 7 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, Avrupa'da yoluma devam etmek istiyorum. Şu anda Lig 2'de oynuyorum; ama artık daha üst düzey liglere gitme zamanı geldi. Avrupa Şampiyonası öncesi, sonrası bir başka takıma imza atacağım. Temsilcim, Fazıl Özdemir gelen teklifleri değerlendiriyor. Ben sadece sahaya bakıyorum. En iyisi neresiyse oraya gideceğim" şeklinde konuştu.

A Milli Takım'da direkt oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Umut, "Bence ilk maçta elde ettiğimiz 7 puan önemli bir başarı. Bundan sonra rakiplerimiz ilk üç maçtaki kadar zor değil. Ben bu gruptan çıkarak Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda umarım final oynar, kupayı kazanırız. Milli takımımızda üst düzey takımlarda oynayan futbolcular var. Biz her takımı yeneriz. Şenol Güneş son derece eşitlikçi davranıyor. Hangi ligde oynadığınıza baksaydı, sanırım beni oynatmazdı. Ama çok objektif kriterleri var. Kendisi Dünya Kupası'ndaki üçüncülükten sonra Avrupa Şampiyonası'nda da esaslı bir başarı elde etmek istiyor. Bana çok güveniyor. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapıyorum. Şenol Güneş, bize bir teknik direktör olarak değil, bir baba gibi yaklaşıyor" diye konuştu. UĞURCAN'A DEPAY'IN PENALTISINDAN ÖNCE, "BEKLE KANKA" DİYE BAĞIRDIM "Hayat ne gösterir bilemem, ama mutlak biçimde Türkiye'de Süper Lig'de oynamam, kesin Avrupa'da kalacağım diyemem. 1 ay sonra belli olacak" diyen Umut Meraş, Hollanda maçında Depay'ın kullandığı penaltıdan önce kaleci Uğurcan Çakır'a yaptığı uyarıyı da anlattı: