SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Umut Meraş: Uğurcan Çakır Real Madrid'de banko oynar

Umut Meraş: Uğurcan Çakır Real Madrid'de banko oynar

07.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Meraş, "Uğurcan Çakır Real Madrid'de banko oynar" dedi.

Umut Meraş: Uğurcan Çakır Real Madrid'de banko oynar

Fransa'da Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş önemli açıklamalarda bulundu.

"SIÇRAMA YAŞAMAK İÇİN LE HAVRE'YE GELDİM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Umut, "Takım olarak orta sıralarda devam ediyoruz. Şampiyonluk hedefi yok. Burada oyuncu yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Pogba, Mahrez, Mandanda hep Lev Havre'den yetişti. Ben de sıçrama yaşamak için Le Havre'ye geldim. Paul le Guen çok itibarlı bir teknik direktör. Lyon'da şampiyonluğu var. Çok genç futbolcuları yıldız yaptı. Ben de onunla çalıştığım için mutluyum. Benim Bursaspor'daki maçlarımı izlemiş. O yüzden beni istedi. Çok şanslıyım" dedi.

4343

UMUT MERAŞ, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Gelecek sezon Avrupa'da bir başka takımda olmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Son 7 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, Avrupa'da yoluma devam etmek istiyorum. Şu anda Lig 2'de oynuyorum; ama artık daha üst düzey liglere gitme zamanı geldi. Avrupa Şampiyonası öncesi, sonrası bir başka takıma imza atacağım. Temsilcim, Fazıl Özdemir gelen teklifleri değerlendiriyor. Ben sadece sahaya bakıyorum. En iyisi neresiyse oraya gideceğim" şeklinde konuştu.

A Milli Takım'da direkt oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Umut, "Bence ilk maçta elde ettiğimiz 7 puan önemli bir başarı. Bundan sonra rakiplerimiz ilk üç maçtaki kadar zor değil. Ben bu gruptan çıkarak Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda umarım final oynar, kupayı kazanırız. Milli takımımızda üst düzey takımlarda oynayan futbolcular var. Biz her takımı yeneriz. Şenol Güneş son derece eşitlikçi davranıyor. Hangi ligde oynadığınıza baksaydı, sanırım beni oynatmazdı. Ama çok objektif kriterleri var. Kendisi Dünya Kupası'ndaki üçüncülükten sonra Avrupa Şampiyonası'nda da esaslı bir başarı elde etmek istiyor. Bana çok güveniyor. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapıyorum. Şenol Güneş, bize bir teknik direktör olarak değil, bir baba gibi yaklaşıyor" diye konuştu.

UĞURCAN'A DEPAY'IN PENALTISINDAN ÖNCE, "BEKLE KANKA" DİYE BAĞIRDIM

"Hayat ne gösterir bilemem, ama mutlak biçimde Türkiye'de Süper Lig'de oynamam, kesin Avrupa'da kalacağım diyemem. 1 ay sonra belli olacak" diyen Umut Meraş, Hollanda maçında Depay'ın kullandığı penaltıdan önce kaleci Uğurcan Çakır'a yaptığı uyarıyı da anlattı:

"Türkiye'de haber oldu. Yusuf Yazıcı mı söyledi, ben mi söyledim diye. Bir televizyon kanalında Yusuf söyledi demişler galiba. Depay, penaltı atarken, Uğurcan'a 'Son ana kadar bekle kanka, hemen atlama' dedim. Uğurcan da penaltıya kurtardı. Sonrasında büyük bir sevinç patlaması yaşadık. Benim ya da Yusuf'un söylemesi önemli değil. O anda milli takımımızın gol yememesiydi. Depay'ın kaleciye bakarak penaltıyı atacağını biliyordum. O yüzden, Uğurcan'a bekle dedim. Yoksa, Memphis Depay penaltıyı gole çevirebilirdi. Orada ben söyledim. Ama kimin söylediği önemli değil" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD, MANCHESTER CİTY YA DA UNİTED FARK ETMEZ BANKO OYNAR"

Uğurcan Çakır ile çok yakın olduklarını dile getiren Umut Meraş, "Türkiye'de şu anda en iyi iki kaleciden bir tanesi... Çok düzgün bir insan hem de son derece profesyonel bir sporcu. Yeni bir yıldız doğuyor. Ben Uğurcan'ın Avrupa'nın en büyük kulüplerinde rahatlıkla birinci kaleci olacağını düşünüyorum. Real Madrid olur, Manchester City ya da United farketmez, hepsinde rahatlıkla oynar" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Abdullah Avcı: Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynarAbdullah Avcı: Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynar
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen bi Fransa 1.liginde oynada boşver Uğurcanın Madridde oynamasını
İnşallah

En Çok Okunan Haberler

'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama

'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Cimbom'da orta sahaya sürpriz isim

Cimbom'da orta sahaya sürpriz isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.