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"Umut Üşür Sokaklarda" adlı tiyatro sahnelendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.03.2020 08:06 | Son Güncelleme

Erzincan’da Munzur Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu "Umut Üşür Sokaklarda" adlı müzikal tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahnelendi.Müzik Tiyatro Kulübü öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla sokak çocuklarının yaşantılarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla Munzur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Umut Üşür Sokaklarda" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

Erzincan’da Munzur Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu "Umut Üşür Sokaklarda" adlı müzikal tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahnelendi.
Müzik Tiyatro Kulübü öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla sokak çocuklarının yaşantılarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla Munzur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Umut Üşür Sokaklarda" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Can, "Müzik Tiyatro Kulübü öğretmenlerimizin ortak çalışması ve 30 müzik, 25 tiyatro kulübü öğrencimizin katılımı ile dört aylık çalışma neticesinde hazırlandı. Günlük süreç içerisinde sokak çocuklarının yaşadıklarını müzik ve tiyatro yoluyla gözler önüne seren tiyatro oyunumuz kısaca sokak çocuklarının düşlerini, kavgalarını ve korunmasızlıklarını sahneye yansıtarak insanlara ulaştırmaktadır. Bu gösteri ile sokak çocuklarının yaşantılarına dair farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Okulumuz bünyesinde de benzer yaşantısı olan öğrencilerin varlığı bizde bir olumlu yaklaşım oluşturmuş ve "Umut Üşür Sokaklarda" adlı müzikal tiyatroyu sahnelememize vesile olmuştur" dedi.
Tiyatronun konusunun çok anlamlı olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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