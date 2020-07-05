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Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi kapılarını açıyor

ANKARA HABERLERİ  | 05.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezine ilişkin açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimiz 8 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi kapılarını açıyor

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezine ilişkin açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimiz 8 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Doğal yaşam alanı ile vatandaşlarımızı buluşturacağımız bu merkezimizde havuzlu bahçe ortamını engelli vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. El sanatlarından boyamaya takı tasarımından; halk oyunları, seramik, robotik kodlama gibi çok yönlü atölyelere ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.
8 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi hakkında detayları paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimiz 8 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Doğal yaşam alanı ile vatandaşlarımızı buluşturacağımız bu merkezimizde havuzlu bahçe ortamını engelli vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. El sanatlarından boyamaya takı tasarımından; halk oyunları, seramik, robotik kodlama gibi çok yönlü atölyelere ev sahipliği yapacağız. Bu sayede Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşlarımız, hem kendi başlarına mücadele edebilme ve bir şeyler yapabilme, hem de yeteneklerini geliştirip meslek edinebilme imkanına sahip olacaklar” dedi.
Temmuz’da kapılarını açıyor
Gelecek hafta itibarıyla Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nin çalışmalarına başlayacağını aktaran Ramazan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:
“Kapalı alanımızın yani tesisimizin yenilemesi ve onarılması tamamlandı. Alan, engelli vatandaşlarımız için tamamen uygun halde. Yeme-içme alanlarından, dersliklere kadar her alanı uygun şekilde tasarladık. Sunmuş olduğumuz doğal ortam sayesinde de engelli kardeşlerimizi toprakla, dalından taze meyveler ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Tamamen ücretsiz olan merkezimizde uzman eğitmenler, engelli bireylerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak.”

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