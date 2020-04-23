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Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaşayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evini süslemek için Türk bayrağı talep eden 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan'ın, isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 10 yaşındaki Orhan, ailesiyle Gazipaşa Mahallesi'ndeki evlerini Türk bayraklarıyla süslemek istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Orhan ailesi, 23 Nisan kutlaması yapmak için onlardan Türk bayrağı talep etti.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağını, bayrak desenli balonları ve süslemeleri, Orhan'a teslim etti.

Anne Melda Orhan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Oğlunun isteği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradığını anlatan Orhan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oğlum evi süslemek istedi, eşimin işte olması sebebiyle, biz de dışarıya çıkamadığımız için oğlumla 112'yi aradık. Kısa sürede bayraklar ile süslemeleri getirdiler. Oğlumun bu mutlu gününü daha da mutlu ettiler." diye konuştu.

Mustafa Umut Orhan da Türk bayrağı ve diğer süslemeleri kendisine ulaştıran görevlilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Türk Bayrağı "Vefa Sosyal Destek Grubu"

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İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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