Ünal Karaman 3 büyüklere yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sezon 3 büyüklere karşı oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'ı 4-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Kadro sıkıntısı yaşamasına rağmen, elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen Teknik Direktör Ünal Karaman, 2019 yılında ilk derbisini kazanmayı hedefliyor.

3 BÜYÜKLERE KARŞI SERİYE DEVAM

Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyüklere karşı oynadığı futbolla beğeni kazanmıştı. Mali tablo nedeniyle elindeki önemli isimleri gönderen, transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı takviye yapamayan ve sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini yitiren bordo-mavililerin rakibi Galatasaray ise devre arasında önemli isimleri kadrosuna katarak güçlense de, Teknik Direktör Ünal Karaman, sezon başından beri ortaya koyduğu futbolu sürdürerek, 3 büyüklere karşı yakaladığı seriyi sürdürme hedefinde.