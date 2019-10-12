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Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

2019-20 sezonunda 7 lig ve 6 Avrupa olmak üzere toplamda 13 resmi maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmedi, takımın en istikrarlısı ise Uğurcan Çakır oldu.

Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor

Süper Lig'de 7'nci haftayı 12 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde de ön elemelerle birlikte toplam 6 maça çıkan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, 13 maçlık periyotta 21 farklı oyuncusundan faydalandı.

13 maça da ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır tüm müsabakalarda 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim olurken, onu, 13 maça da 11'de başlayan ancak Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle 31'inci dakikada oyundan çıkan ve toplamda bin 111 dakika süre alan Filip Novak takip etti. Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa 13 maçta bin 106 dakika, Anthony Nwakaeme 13 maçta bin 100 dakika, Joao Pereira 12 maçta bin 80 dakika, Alexander Sörloth 13 maçta bin 22 dakika ve Abdulkadir Parmak 13 maçta bin 9 dakika sahada kalarak takımda bin dakikanın üzerinde süre alan isimler arasında yer aldı.

14 İSİM BİN DAKİKANIN ALTINDA SAHADA KALDI

Trabzonspor'da 11 maçta 963 dakika ile Majid Hosseini, 9 maçta 767 dakika ile Hüseyin Türkmen, 11 maçta 703 dakika ile John Obi Mikel, 7 maçta 573 dakika ile Caleb Ekuban, 6 maçta 461 dakika ile Abdülkadir Ömür, 6 maçta 451 dakika ile Gaston Campi, 9 maçta 320 dakika ile Donis Avdijaj, 10 maçta 305 dakika ile Doğan Erdoğan, 3 maçta 224 dakika ile Ivanildo Fernandes, 5 maçta 177 dakika ile Daniel Sturridge, 3 maçta 172 dakika ile Kamil Ahmet Çörekçi, 6 maçta 139 dakika ile Yusuf Sarı, 2 maçta 39 dakika ile Koray Kılınç ve 3 maçta 15 dakika ile Fıratcan Üzüm bin dakikanın altında süre alan oyuncular oldu.

5 İSİM ŞANS BULAMADI

Trabzonspor'da 5 oyuncu ise geride kalan 13 maçlık periyotta henüz forma şansı bulamadı. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz takıma katılamayan Ogenyi Onazi'nin yanı sıra kaleciler Arda Akbulut ile Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun ve orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz geride kalan henüz siftah yapamadı.

EN SKORER SORLOTH

Trabzonspor'da 13 maçlık periyotta 12 oyuncu gol ve asist ile takımına katkı sağlarken, bu noktada skora en çok katkı veren isim ise 6 gol ve 2 asist ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ekuban 5 gol, Sosa 2 gol 3 asist, Nwakaeme 2 gol ve 2 asist, Novak 2 gol 1 asist, Abdülkadir Ömür 1 gol 2 asist, Pereira 1 gol 2 asist, Avdijaj 1 gol 1 asist, Abdulkadir Parmak 1 gol 1 asist, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan Çakır ise 1'er asistle skora katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
ünal karaman Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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