Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alman temsilcisi Hoffenheim ile oynadıkları ve 3-3 beraberlikle sona eren maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamptaki yoğun antrenman programlarından sonra ciddi bir rahatsızlık vermeden, sakatlık yaşamadan maç tamamlamanın kendileri açısından sevindirici olduğunu ifade eden Ünal Karaman, "Tabii ki artılarımız var, yine futbol oynamaya çalışan bir takımız, bunun güzellikleri var, göze hoş gelen yerleri var. Bir diğer handikapı geçen seneki yaşamış olduğumuz sıkıntılarımızdan kaynaklı rakibe vermiş olduğumuz gol pozisyonları var, yemiş olduğumuz goller var." dedi. Karaman, yönetim kurulunun transfer çalışmalarında bulunduğunu dile getirerek, "Elbetteki rekabet ortamını oluşturacak bölgelerle ilgili arzu ettiğimiz transferlerle için yönetim kurulumuz çalışıyor. Bir de son hazırlıkları tamamlayıp da resmi müsabaka boyutuna geçtiğimiz dönem içerisinde oyuncularımız daha da hazır, daha da güçlü, daha da iyi olduklarını dikkate alacak olursak, ben bugün bize sunduklarından hem başlayan 11'imiz hem de sonradan devam eden genç kardeşlerimiz dahil olmak üzere bize gösterdikleri oyundan mutluyum, memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor'u elbette zor günler bekliyor." diyen Ünal Karaman, şöyle devam etti: "Geçen sene oyuncularımız ciddi bir özveri gösterdiler. Camiamızı çok iyi şekilde temsil ettiler ama rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor ve futbol kamuoyu biliyor. Bir de kulübümüzün kendine ait gerçekleri var. Transfer ve bütçeyle alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız. Ben de bir teknik adam olarak 'Bana şurası için mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var' diyebilirim ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Biz daha çözümcü olma noktası içerisinde yönetim kurulumuzla azami dikkat göstererek, onları da zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var." Karaman, bu işin fantezisini yapan kulüplerin bulunduğunu söyleyerek, "Var üzerine varlar katanlar. Bizim o imkanımız yok şu anda. Altyapıdan ve 1461'den getirdiğimiz gençlerimiz var, onların katkıları var. Onların katkılarını bugün son yarım saatte yine görüyoruz. Elbetteki zaman içerisinde çok daha iyi noktalara gelecekler. Ama açık olmak gerekirse, birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına ihtiyacımız var" diye konuştu.