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Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 30.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Sözlerini ünlü Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yazdığı ‘Bütünde Birlik’ isimli türkünün verdiği kardeşlik mesajları, Türkücü Ali Kemal Seven’in seslendirmesi ile 80 milyona hitap ediyor.2005 yılında Ünal Karaman tarafından yazılan Bütünde Birlik isimli türkü Samsunlu Türk halk müziği sanatçısı Ali Kemal Seven tarafından bestelenerek seslendirildi.

Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor

Sözlerini ünlü Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yazdığı ‘Bütünde Birlik’ isimli türkünün verdiği kardeşlik mesajları, Türkücü Ali Kemal Seven’in seslendirmesi ile 80 milyona hitap ediyor.
2005 yılında Ünal Karaman tarafından yazılan Bütünde Birlik isimli türkü Samsunlu Türk halk müziği sanatçısı Ali Kemal Seven tarafından bestelenerek seslendirildi. Eser özellikle içinde bulunulan dönemde verdiği birlik ve beraberlik mesajları ile 80 milyona hitap ediyor.
Türkü seslendirildikten sonra Samsun ve Ankara’da çekilen görüntüler ile klibe dönüştürüldü. Kısa bir süre önce sosyal medya platformlarında da paylaşılan klip, hemen çok sayıda izlenme, beğenme ve yorum aldı.
Yapılan eser hakkında bilgiler veren Ali Kemal Seven, “Ünal Karaman ile aile dostluğumuz var. 15 yıldır süren bir dostluğumuz var. Benim ‘Hoşgör’ diye bir türkümü dinledikten sonra kendi yazdığı şiirin sözleri üstünde çalışmayı teklif etti. Daha sonra şiir üstünde çalıştık ve güzel bir eser ortaya çıktı. Esere klip çektik. Yakın zamanda böyle milli birlik ve beraberlik içeren eserlere pek yer verilmedi. Vatanımızın, milletimizin geçirdiği zorlu süreçte insanlarımıza bir moral motivasyon olması açısından güzel bir çalışma yaptık. Çalışmamızın vatana millete hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Bütünde Birlik adlı türkünün sözleri
Ünal Karaman tarafından yazılan türküde şu ifadeler yer alıyor:
"Vatan dedik namus dedik. Asırlardır beraberdik, olmayalım ayrı gayrı. Mutluluk bütünde birlik hey. Sevgi varsa candan öte, yürek söyler dilden öte. Yaklaş beri gitme öte. Bizde açılmış kucaklar hey. Yağmur yağar dane dane. Islanmazsın gel bir dene. Sevgi muhabbet bedene. Bizde açılmış kucaklar hey. Doğu-Batı hiç fark etmez. Kuzey-Güney hiç dert etmez. Bitmez sevgi kanda bitmez. Bizde açılmış kucaklar hey. Sevgi dedik saygı niye? Can yaradandan hediye. Olmayalım ayrı gayrı, tek bir vatan tek Türkiye’m hey."

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Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
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Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
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