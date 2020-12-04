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Ünal: "Pandemi birçok vatandaşımızı engelli yaptı"

ADANA HABERLERİ  | 04.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, pandemi döneminde birçok vatandaşın iç hastalıklardan dolayı engelli durumuna düştüğünü söyledi.Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydin, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal ve dernek üyelerini ziyaret ederek üye kayıtlarını yaptılar engelliler gününü kutladılar.Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, sağlıklı her bireyin yarının engelli adayı olduğunu vurgulayarak, "Biz her gün engellilerin yanındayız.

Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, pandemi döneminde birçok vatandaşın iç hastalıklardan dolayı engelli durumuna düştüğünü söyledi.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydin, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal ve dernek üyelerini ziyaret ederek üye kayıtlarını yaptılar engelliler gününü kutladılar.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, sağlıklı her bireyin yarının engelli adayı olduğunu vurgulayarak, "Biz her gün engellilerin yanındayız. Bu insanlarımızın sevgiye vefaya ihtiyaçları var. Herkesi manevi olarak destek olmaya çağırıyoruz” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı’da, engelli öğrencilerin eğitimcileri için 2 adet tableti derneğe bağışladı.
Ahmet Ünal ise, "Bu yıl pandemi nedeniyle içimiz buruk. Pandemi birçok vatandaşımızı da iç hastalıklardan dolayı engelli durumuna düşüyor. Onlar da engelli oluyorlar biz o anlamda da üzgünüz. İnşallah Allah bize bir ışık tutar ve feraha kavuşuruz" dedi.

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