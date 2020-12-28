Ünal ve Güneş’ten Hadrianapolis Antik Kenti’ne ek personel ataması açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti kazı çalışmalarının hızlandırılması için personel ataması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ünal ve Güneş, Hadrianapolis Antik Kenti’ne 3 arkeolog ve 1 restoratör olarak toplam 4 personel ataması yapıldığını açıkladı.

Ünal ve Güneş Karabük’ün ve ilçelerinin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, önemli tarihi ve kültürel değerlerinin turizmle birlikte daha aktif kullanılması ve tanıtılması amacıyla ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü noktasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ un Eskipazar ziyaretinde, Hadrianapolis Antik Kenti kazı çalışmalarındaki personel ihtiyacını dile getirdiklerini ifade eden Ünal ve Güneş, “Talebimiz bakanımız tarafından olumlu karşılanmış olup, ihtiyacımıza göre 3 arkeolog ve 1 restoratör olarak toplam 4 personel ataması gerçekleştirilmiştir. Ataması yapılan tüm personeller kazı çalışmalarında aktif çalışacak olup, yapılan bu atama ile kazı çalışmaları daha da hız kazanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

