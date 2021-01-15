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Ünal: “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü ama yeterli değil”

15.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Ünal: “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü ama yeterli değil”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü konumunda. Tabii bu bizim için yeterli değil” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Daire Başkanı Bayram Sertkaya ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü İsmail Aydın’ı makamında ağırladı. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede hayvan sağlığı ve Veteriner Kontrol Enstitüsünün gerçekleştirdiği projelere ve gelecekte atacağı adımlar konuşuldu. Ayrıca görüşmede Veteriner Fakültesinde okuyan öğrencilerin, Tarım ve Orman Bakanlığında iş ve işleyişlerin, yönetmeliklerin uygulanışı ile mevcut elektronik sistemlerin kullanışına yönelik bakanlık personeli tarafından eğitilebilmesi konuları ele alındı.
Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesinin bölgenin en güçlüsü olduğunu belirten Rektör Ünal, “OMÜ’deki Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü konumundadır. Tabii bu bizim için yeterli değil. Hayvansal ürünlerle alakalı ya da hayvan sağlığı ile alakalı konuları daha da güçlenmek istiyoruz. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarla hayvan hastanesine gelen hayvanların tedavileri sonrasında onları doğal ortamlarında da takip etmeyi istiyoruz. Böylece sahiplenilip sonra tekrar sokağa bırakılan hayvanların takibini yapabileceğiz. Bu sahiplenilip sonra sokağa bırakılma işleminin önüne geçebilmemizi sağlayacak” diye konuştu.

"Hayvan sağlığı için yıllık yaklaşık 85 milyon doz aşı üretiyoruz"
Görüşmede enstitü olarak yaptıkları çalışmalara değinen Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Daire Başkanı Bayram Sertkaya, “Bizim şu an aktif olarak çalışan 8 tane araştırma enstitümüz var. Bu enstitülerimizde hayvanlarda karşılaştığımız şüpheli durumları araştırıyoruz. Bu durumlarla alakalı numuneler alarak laboratuvarlarımızı gönderiyoruz ve gerekli araştırmalar yapılarak tedavi sürecine geçiyoruz. Ayrıca hayvan sağlığı, büyük baş ve küçük başta olmak üzere kullandığımız yıllık yaklaşık 85 milyon doz aşı üretiyoruz. Tabii biz bu rakamları arttırarak daha güçlü bir hale gelmeyi arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Ünal: “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü ama yeterli değil”

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