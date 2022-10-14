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UNESCO Heyeti Kapadokya'da incelemede bulundu

14.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Heyeti Kapadokya'da incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Çeşitli ülkelerden temsilcilerin yer aldığı UNESCO heyeti, Kapadokya'daki bazı turistik merkezleri inceledi.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Pavel Danek, UNESCO temsilcileri Martina Paskova ve Jakup Kaspar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Şubesi uzmanlarının yer aldığı heyet, Kapadokya Alan Başkanlığının çalışma modeli hakkında bilgi almak üzere yerel yetkililerle toplantı yaptı.

Kapadokya Alan Başkanlığı binasındaki toplantıda, kurumun faaliyetleri, çalışma yöntemleri, teşkilat yapısı, çalışma usul ve esaslarıyla ilgili heyete detaylı bilgi aktarıldı.

Heyet üyeleri, kurumun yeni ve pilot bir uygulama olmasına rağmen kısa sürede başarılı işleyişini etkileyici bulduklarını belirterek, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal bütünlüğünü dünya standartlarında koruyacak, geliştirecek ve gelecek kuşaklara aktaracak destinasyon yönetim modeli için yetkilileri tebrik etti.

Heyet, daha sonra Uçhisar Kalesi, Kızılçukur Vadisi, Zelve Ören Yeri'ni gezerek incelemede bulundu.

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