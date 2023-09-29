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UNESCO tescilli gastronomi evi Antakya’da kapılarını yeniden açtı

29.09.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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UNESCO’nun 26. Gastronomi Şehri Hatay’ın birbirinden lezzetli 600 çeşit tarihi yemeğini özüne uygun şekilde insanların beğenisine sunan Hatay Gastronomi Evi, Expo alanı A Bloktaki yeni mekanında hizmet vermeye başladı.

UNESCO tescilli gastronomi evi Antakya’da kapılarını yeniden açtı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na layık gördüğü Hatay mutfağının lezzetleri tescillenmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tarihi Antakya sokaklarında hizmet veren Gastronomi Evi’nin bulunduğu tarihi mekanı yaşanan depremde yıkılarak kullanılamaz duruma geldi. Hatay Gastronomi Evi, büyükşehir belediyesinin çabaları ve ülkemizde faaliyet gösteren birçok ünlü firmaların sponsor destekleri ile kapılarını yeniden sevenlerine açtı.

Deprem öncesi tarihi Antakya sokakları içerisinde hizmet veren çok güzel bir mekânları olduğunu ve burada Hatay’ın tarihi yemeklerinin insanlara sunulduğunu hatırlatan Başkan Savaş, "Amacımız Hatay’daki tüm değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak. Bunlar sadece tarihi ve kültürel değerler değil. Bizim yüzyıllardır süregelen bir mutfağımız, 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşitlerimiz var. Tüm bunları sizlerle paylaşmak için gastronomi evimizi tekrar açtık. 14 farklı sponsorumuz bize destek verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da desteğiyle Hatay’ı yaşatmaya devam edeceğiz. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Arsuz tekrardan eski günlerine dönecek ve çok daha iyi hale gelecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya

Hatay Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:21
Öğle
12:31
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:44
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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