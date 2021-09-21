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UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri Afyonkarahisar'a geldi

21.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: - "Kadim bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar, mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesile aktarımı açısından oldukça zengin bir kent"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye-Moldova Geleneksel Mutfak Kültürü Projesi kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti, Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde kentte ağırlanan konuklar, yöresel lezzetlerin yanı sıra tarihi ve kültürel yönleri tanıyor.

Zeybek, UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyelerini, çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kentin yöresel lezzetlerine değinen Zeybek, UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın mutfaktaki kültürel birikiminin, tarihsel bilgilerle Gastronomi Konağı'nda gelecek kuşaklara aktarıldığını belirtti.

Zeybek, 14-17 Ekim'de düzenlenecek Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin, şehrin ve lezzetlerin dünya mutfağında tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini de söyledi.

Şehirde gıda sektöründeki işletmelerin, gastronomi alanında aldıkları unvanı üretimlerine de yansıtmaları, marka değerlerini ön plana çıkarmaları için çaba gösterdiklerini vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Kadim bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar, mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesile aktarımı açısından oldukça zengin bir kent. Biz de bu zenginliğimizi tanıtmak, şehrimizin marka değerinin farkındalığını artırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'ın marka değerlerini ön plana çıkararak şehri mermerde, turizmde, spor turizminde olduğu gibi gastronomi alanında da hak ettiği yere getireceğiz."

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