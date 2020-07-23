Üngör:"Gazetecilik Meslek Yasası bir an önce hazırlanmalı"

Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör, Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basının güncel sorunlarına da değinerek, Gazetecilik Meslek Yasasının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Sivas Gazeteciler Derneği (SGD) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu İstişare Kurulu Başkanı Orhan Üngör, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Üngör, mesajında 24 Temmuz tarihinin basındaki büyük direniş neticesinde sansürün kaldırılışının yıl dönümü olması nedeniyle önemli olduğunu belirterek , bu önemli gün vesilesiyle basının güncel sorunlarını hatırlattı. Orhan Üngör, yayımladığı mesajda, “Sektöre baktığımızda basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorun acil çözüm beklemektedir. Bu sorunlar yumağına son dönemde yaşanan ekonomik koşulların zorluğu da eklenince basın daha hızlı bir şekilde irtifa kaybeder hale gelmiştir. Bir taraftan tüm bu sorunları ele alıp diğer taraftan da yerel basının yerel demokrasi için olmazsa olmaz olduğu gerçeğinden hareketle Gazetecilik Meslek Yasası’nın bir an önce hazırlanması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Çağrımız ve temennimiz; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkemize kazandırılmasıdır’’ ifadelerine yer verdi.