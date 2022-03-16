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ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

16.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde başlayan şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kadın ve erkekler sporcuların katılımıyla 2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bugün slalom kategorisindeki yarışlarla başlayan şampiyona yarın gerçekleştirilecek büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

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