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  4. UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti

UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti

AA AA
18.03.2024 11:21
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UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO'nun, testleri başarıyla geçtiği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketlerinden UNIROBOTICS, silahlı insansız deniz araçlarına (SİDA) yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Dearsan Tersanesi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı SALVO'nun silahlı hale getirilmesi kapsamındaki proje, UNIROBOTICS tarafından milli deniz tipi TRAKON LITE uzaktan kumandalı silah sisteminin (UKSS) entegre edilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Aracın test atışları Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi. Testlerde, yaklaşık 11 kilometre mesafeden uzaktan kumandalı olarak atışlar icra edildi ve tüm testler, başarıyla sonuçlandı.

Tamamen yerli ve milli teknolojilerle geliştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, insansız deniz araçlarının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"UNIROBOTICS olarak ülkemiz için büyük önem taşıyan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Üstün komuta kontrol ve seyrüsefer sistemleriyle donatılan ve DEARSAN Tersanesi tarafından geliştirilen SALVO'ya, kendi öz kaynaklarımızla finanse edip yürüttüğümüz, tamamen yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiğimiz deniz tipi UKSS TRAKON LITE ürünümüzü başarıyla entegre ederek, Türk savunma sanayisine kazandırdığımız için mutluyuz."

Baç, üretilen SİDA'ların, başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin envanteri ve ihtiyaçları gözetilerek tasarlandığını kaydederek, "Bu projeyle Türkiye'nin denizcilik alanındaki yeteneklerini artırarak uluslararası rekabet gücünde öne çıkma hedeflerine hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de insansız deniz araçlarının silahlandırılması alanında öncü bir rol üstlenerek yerli teknoloji geliştirmeye ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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