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Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat Kayayerli’dan Kazım Kurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 18:25 | Son Güncelleme

Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat Kayayerli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Kayayerli bir süre sohbet etti.

Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat Kayayerli’dan Kazım Kurt’a ziyaret

Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat Kayayerli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Kayayerli bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiğini belirten Müjdat Kayayerli, Başkan Kazım Kurt’un Odunpazarı’nda başarılı çalışmalar yaptığını belirtti. Odunpazarı halkının gerçekleştirilen çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade eden Kayayerli, Başkan Kurt’a başarılarının devamını diledi.
Ayrıca Odunpazarı’nda yer bulunabildiği takdirde Nasrettin Hoca Müzesi açabileceklerini belirten Kayayerli, Odunpazarı Belediyesi’ne destek olarak, birlikte çalışmalar yürütebileceklerini de söyledi. Kayayerli, Başkan Kurt’a ‘Kişisel Gelişimde Bilgelik Atlası’ adlı son kitabını da hediye etti.
Müjdat Kayayerli’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Kayayerli’ye ziyareti ve güzel sözleri için teşekkür etti. Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapmak için gerçekleştirdikleri çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kurt, bu konuda her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.

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