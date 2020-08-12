YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Üniversite adayları için rekor sayıda oturum gerçekleştirildi

Üniversite adayları için rekor sayıda oturum gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Küresel pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da çevrimiçi olanaklar öne çıkarken Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’in üç önemli üniversitesi bir ilke imza atarak üniversite adayları için “Tercihim Eskişehir” platformunda toplam 221 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Üniversite adayları için rekor sayıda oturum gerçekleştirildi

Küresel pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da çevrimiçi olanaklar öne çıkarken Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’in üç önemli üniversitesi bir ilke imza atarak üniversite adayları için “Tercihim Eskişehir” platformunda toplam 221 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun girişimleriyle hayata geçirilen ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyle birlikte Eskişehir’i de üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” (www.tercihimeskisehir.com) platformunda tam beş gün boyunca aday öğrencileri bilgilendirecek bir dizi çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi.

Toplam 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi
Tercihim Eskişehir platformunda beş farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 buluşma ve söyleşiyi kapsayan içerikler, 28, 29 Temmuz ve 4,5,6 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak üniversite adaylarıyla buluştu. “Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmalığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri” ve “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” başlıkları altında gerçekleşen çevrimiçi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir’de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi aktarımı sağlandı.

Aday öğrenciler geleceklerini planlarken en doğru isimlerle birlikteydi
Platformda yer alan zengin içerikler sayesinde üniversite adayları, üniversite hayatı ve gelecek planlaması konusunda geniş bilgiler edinme imkanı elde etti. Alanında yetkin akademisyenler, 163 farklı üniversite programını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda deneyimlerini paylaştı. Toplamda 128 bin 247 kez erişim sağlanan Tercihim Eskişehir platformunda bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimleri de, eşsiz deneyimlerini paylaşarak zorlu tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadı. Adaylar “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” kapsamında sırasıyla, , TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile interaktif biçimde iletişim kurma olanağı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:06
Yatsı
21:35

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Geçit Eczanesi
Tepebasi
Seval Eczanesi
Tepebasi
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Bal Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı

Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.