Üniversite adayları için rekor sayıda oturum gerçekleştirildi

Küresel pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da çevrimiçi olanaklar öne çıkarken Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’in üç önemli üniversitesi bir ilke imza atarak üniversite adayları için “Tercihim Eskişehir” platformunda toplam 221 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun girişimleriyle hayata geçirilen ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyle birlikte Eskişehir’i de üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” (www.tercihimeskisehir.com) platformunda tam beş gün boyunca aday öğrencileri bilgilendirecek bir dizi çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi.

Toplam 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi

Tercihim Eskişehir platformunda beş farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 buluşma ve söyleşiyi kapsayan içerikler, 28, 29 Temmuz ve 4,5,6 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak üniversite adaylarıyla buluştu. “Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmalığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri” ve “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” başlıkları altında gerçekleşen çevrimiçi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir’de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi aktarımı sağlandı.