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Üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan ve belediye tarafından restore edilerek hizmete kazandırılan tarihi binada faaliyete başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteği ile üniversite adaylarına üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardımcı oluyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan ve belediye tarafından restore edilerek hizmete kazandırılan tarihi binada faaliyete başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteği ile üniversite adaylarına üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardımcı oluyor. Merkez, Çiftlikönü Mahallesi’nde Alpaslan Türkeş Parkı karşısında üniversite adaylarına hizmet veriyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi’nde incelemede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, merkezin gençlerin istifadesine hazır olduğunu belirterek tüm üniversite adaylarına davette bulundu.

“Gençlerimizin yanındayız”
Başkan Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezimizi, bugün itibariyle gençlerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetinde, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde, yüksek öğrenimlerini gerçekleştirmek üzere tercih yapmaya hazırlanan Süleymanpaşalı genç kardeşlerimize destek veriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Tercih danışmanlık merkezimiz, üniversite tercih süresi boyunca gençlerimize hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

“Gençlerimizin hayatındaki en önemli dönüm noktası”
Gençlere yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını dileyen Yüksel, “Üniversite tercihi, gençlerimizin hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri. Gelecekte severek yapacakları bir meslek sahibi olabilmelerinin yolu doğru tercihten geçiyor. Bu noktada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu açıdan, merkezimizin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz. Tüm gençlerimizi danışmanlık hizmeti almak üzere Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezimize davet ediyoruz. Şimdiden gençlerimizin tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.
Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi’nin, tercih süresi olan 6-14 Ağustos tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri içinde üniversite adaylarına tercih danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceği belirtildi.

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