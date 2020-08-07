Üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan ve belediye tarafından restore edilerek hizmete kazandırılan tarihi binada faaliyete başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteği ile üniversite adaylarına üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardımcı oluyor. Merkez, Çiftlikönü Mahallesi’nde Alpaslan Türkeş Parkı karşısında üniversite adaylarına hizmet veriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi’nde incelemede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, merkezin gençlerin istifadesine hazır olduğunu belirterek tüm üniversite adaylarına davette bulundu.

“Gençlerimizin yanındayız”

Başkan Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezimizi, bugün itibariyle gençlerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetinde, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde, yüksek öğrenimlerini gerçekleştirmek üzere tercih yapmaya hazırlanan Süleymanpaşalı genç kardeşlerimize destek veriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Tercih danışmanlık merkezimiz, üniversite tercih süresi boyunca gençlerimize hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.