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Üniversite adaylarına tercih desteği

ANKARA HABERLERİ  | 11.08.2020 08:49 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Altındağ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren üniversite adaylarına ’Tercih Rehberlik Desteği’ hizmeti verilmeye başlandı. Tercih danışmanlık hizmeti, Ali Ersoy ve Karapürçek semt kütüphanelerinde veriliyor. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara yardımcı oluyor. Ücretsiz tercih danışmanlığı 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Görüşmeler randevu alınarak yapılıyor. Randevu almak için, Karapürçek Kütüphanesi’ni 0 312 377 02 33, Ali Ersoy Kütüphanesi’ni ise 0 312 351 14 46 numaralı telefondan aramak yeterli Randevu alınarak yapılan görüşmelerde, Covid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor.

“En doğru tercih için destek olalım”
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını yaşarken, Altındağ Belediyesi olarak bu heyecanı paylaşmayı kendilerine görev bildiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı şunları kaydetti:
“Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Tüm üniversite adaylarına verilen danışmanlık hizmetimiz Ali Ersoy ve Karapürçek Mahallelerinde bulunan kütüphanelerimizde, randevu sistemiyle gerçekleşiyor. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik. Onlar mutlu olursa, aileleri mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamadan, emeklerinin karşılığını görmelerini temenni ediyorum. Allah hiçbirinin emeğini ziyan etmesin inşallah.”

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