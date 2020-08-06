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Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

BURSA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde ücretsiz olarak ‘Tercih ve Kariyer Semineri’ hizmeti verecek.

Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Osmangazi Belediyesi, Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde ücretsiz olarak ‘Tercih ve Kariyer Semineri’ hizmeti verecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını beklerken; Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ‘Tercih ve Kariyer Semineri’ hizmeti başlatıyor. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmeti ile öğrencilere, üniversitelerin mimarlık bölümü ve makine, inşaat, harita, elektrik, bilgisayar ile çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verilecek. Gençlerin, geleceklerini belirleyecek noktada doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları için verilecek olan danışmanlık hizmeti, 08 Ağustos
Cumartesi günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek olan danışmanlık hizmetine ücretsiz olarak katılabilecek. Tercih ve Kariyer Semineri’ne öğrencilerle birlikte velileri de gelebilecek. Veliler de tercih sistemi, okullar, bölümler, meslekler hakkında merak
ettiklerini rehber öğretmenlere sorabilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, YKS sonuçlarının tüm öğrenciler adına hayırlı olmasını dileyerek, “Öğrencilerimiz, üniversite sınavını geride bıraktı. Şimdi geleceklerini belirleyecek tercihleri yapmaları gerekiyor. Bizler de öğrencilerimizin aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarını ve emeklerinin karşılığını görmelerini istiyoruz” dedi.

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