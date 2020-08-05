Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verilecek

Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ‘Eğitim için El Ele’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ’’Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı’’ hizmeti verecek. Proje, üniversite adaylarının tercihlerin bilinçli ve doğru bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını beklerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ’’Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı’’ hizmeti başlatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından uzun yıllardır uygulanan Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında tüm üniversite adaylarına verilecek danışmanlık hizmeti Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde olacak. Kent Konseyinden ya da 0 258 280 25 35- 0258 280 25 36 numaralı telefonlardan randevu alarak yapılacak ücretsiz danışmanlık hizmeti 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, 2008 yılında başlayan Eğitim İçin El Ele Projesini anlatarak, “Bugüne dek 5 bin 500 dolayında öğrencimiz bu projeden faydalandı. 500’ü aşkın gönüllü eğitmenimiz de bu projede görev aldı. Her birine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.