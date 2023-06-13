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Üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

13.06.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon gencin geleceğini tayin edecek üniversite sınavına sayılı günler kala Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da sınava girecek öğrencilere sınav günleri ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 - 18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bursa’da da binlerce öğrencinin kaderini tayin edecek sınav öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım müjdesi geldi. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm Özel Halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulaması Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerindeki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.

Üniversite sınavına girecekler 17 Haziran Cumartesi günü 06:00 -10:00 ve 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sınav katılım belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecekler.

18 Haziran Pazar günü ise sabah 06:00’dan akşam 20:00’a kadar sınav katılım belgelerini gösteren gençler, ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Sınav katılım belgelerini gösteren öğrenciler, ulaşım kartlarını okutmadan bu hizmetten yararlanabilecek.


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