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Üniversite bölgesinde 325 polisle uygulama

05.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Düzce’de üniversite öğrencilerinin yoğunlukla bulunduğu bölgede 325 polis ile uygulama yapıldı.

Üniversite bölgesinde 325 polisle uygulama

Uygulamada uzun namlulu tüfek ele geçirilirken 215 bin 198 lira cezai işlem uygulandı.

2 Ekim itibari ile Düzce’de başlayan üniversiteye gelen öğrencilerin güvenliği için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Hem havadan hem de karadan yapılan denetimlere 325 polis katıldı. Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, Narkotik, KOM, Güvenlik, Koruma, İHA, Ahlak, Siber, Çevik Kuvvet, Eğitim, Göçmen Kaçakçılığı, İstihbarat, Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri ile hassas burunlu köpeklerin de katıldığı uygulamalarda 3 bin 117 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda aranan 5 şahıs yakalandı.

ARAÇTA UZUN NAMLULU TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Trafik ekiplerince yapılan yol kontrolünde ise 411 araç sorgulaması yapıldı. Bir araç içerisinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Tüfek muhafaza altına alındı. Yapılan kontrollerde 73 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 215 bin 198 lira idari para cezası yazıldı.

“Evlatlarımızın hepsi bizlere emanettir”
Yapılan uygulamaları incelemek üzere bölgeye gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan, “2023-2024 akademik takvim yılı 2 Ekim itibari ile başladı. Düzce’mizde yaklaşık 30 bin öğrencimizi misafir ediyoruz. Üniversite güvenlik tedbirleri çerçevesinde geniş bir uygulama yapmaya karar verdik. Konuralp bölgesinde 325 polis memurumuz ile birlikte 3 sabit uygulama noktası, umuma açık yerler, günü birlik mekanlar olarak adlandırılan yerler, günlük kiralık dairelere yönelik huzur uygulaması yapıldı. Öğrencilerimin aileleri gönül rahatlığı ile çocuklarını Düzce’ye göndermeleri noktasında bir çekinceleri olmasın. Evlatlarımızın hepsi bizlere emanettir. En güzel şekilde öğrencilerimiz burada eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrencilerimizi en konforlu şekilde burada misafir etme gayreti içerisindeyiz. Herhangi bir yanlışa bulaşmak isteyen insanlar var ise Türkiye Cumhuriyeti devleti burada. Düzce’de devlet burada” ifadelerini kullandı.

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