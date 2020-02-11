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Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 11.02.2020 08:20 | Son Güncelleme

2020 Akademik yılın ikinci dönemi 17 Şubat Pazartesi günü Düzce’de başlayacak.

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

2020 Akademik yılın ikinci dönemi 17 Şubat Pazartesi günü Düzce’de başlayacak. 2. dönem öncesinde Düzce Valiliği’nde 2019-2020 Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi 17 Şubat Pazartesi günü 2019-2020 Akademik yılının ikinci döneminde açılacak. Öğrencilerin bu hafta içerisinde Düzce’ye gelecek olması ve haziran ayına kadar Düzce’de kalacak olmaları nedeni ile Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Üniversite yönetimi, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Toplantıda öğrencilerin Düzce’de ailelerinden uzak daha ferah ve huzurlu geçirmeleri için alınacak tedbirler konuşuldu.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Ömür Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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