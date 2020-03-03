Üniversite güvenlik tedbirleri Vali Deniz başkanlığında görüşüldü

Manisa’da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Valilik Brifing Salonundaki toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, İdlib’de şehit olan Mehmetçikler başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere acil şifalar ve ailelerine de sabır dilediklerini belirterek, “Mehmetçiğimiz dün olduğu gibi bugünde milletin huzur ve güvenliği adına kahramanca görev yapmayı sürdürüyor. Türkiye uzun yıllardır terör tehdidi altında. Çok acılar yaşadık. Son yıllarda yapılan başarılı çalışmalar ile terörle mücadele de önemli mesafeler alınmasına rağmen güneyimizde bizim için hala ciddi bir tehdit söz konusu. Bu tehdidi bertaraf etmek durumundayız. Bunun başka bir yolu yok. Aynı acıları yaşamamak adına, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek zorundayız” dedi.

“Daha çok çalışarak, daha iyi olmak zorundayız” diyerek konuşmasına devam eden Vali Deniz, daha güçlü bir Türkiye için eğitimin büyük önem arz ettiğini söyledi. Üniversite öğrenimi için Manisa’ya gelen öğrencilerin huzur ve güven ortamında, ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bireyler olarak mezun olmalarını amaçladıklarını da belirten Vali Deniz, “Üniversiteler ile bağlı kurumlarda, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınarak öğrencilerimizin huzur içinde öğrenimlerine devam etmeleri sağlanacaktır” diye konuştu.

Yüksek öğretim kurumlarında emniyetin üst düzeyde sağlanması, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantıya Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkan ve ilgili kurum amirleri katıldı.



