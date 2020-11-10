Üniversite hastanesinde ‘farkındalık’ standı kuruldu

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü tarafından, organ bağış sayısını artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla organ bağış standı kuruldu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi E Blok dersliklerinde kurulan stantta afiş ve broşürlerle organ bağışının önemine dikkat çekilerek, organ nakli ve bağışı konusunda ziyaretçiler bilgilendirildi. Organ bağışı yapmak isteyen gönüllü vatandaşların talepleri standa görev yapan Organ Bağış Birim Sorumlusu tarafından form doldurularak kabul edildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne yaptığı ziyarette organ bağış standını gezen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da organ bağışında bulundu. Türkiye’de çok sayıda insanın organ nakil hastasının bağış için beklediğini anımsatan Rektör Prof. Dr. Çakar, “Bir gün organ bekleyenin biz ya da en sevdiğimiz olabileceği düşüncesiyle tüm vatandaşlarımızı, organ bekleyen hastalar için umut olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Organ naklinin birçok hasta için yeni bir hayat sunduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise; Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü ekibini gönüllü bağışçı sayısını artırmak amacıyla yaptığı gayretli çalışmaları için tebrik etti.

