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  4. "Üniversite kampüs ziyaretlerinde Kovid-19 kurallarına uyum" uyarısı

"Üniversite kampüs ziyaretlerinde Kovid-19 kurallarına uyum" uyarısı

31.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: - "Aşılananlar rehavete kapılmamalı. Enfeksiyon geçirenler de aşılananlar da yeniden enfekte olabilir. Bu nedenle başlayacak akademik yılda ve tercih sürecinde tüm önlemler yeniden gözden geçirilmeli"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, başlayacak akademik yılda ve tercih sürecinde Kovid-19'a karşı alınan tüm önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, herkese maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topkaya, kampüs ziyaretlerinde alınması gereken önlemlere sıraladı ve ilk olarak maske takmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Kampüsünün TSE tarafından "güvenli kampüs" ilan edildiğini kaydeden Topkaya, yerleşkede güvenli hayatın sürdürülebilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Tam kapanmanın sürekli devam edemeyeceğini ve her anlamda sürdürülebilir bir yaşam için kurallara uymanın şart olduğunu kaydeden Topkaya, herkesin kurallara uyarak hem kendisini hem de toplumun genelini korumakla görevli olduğunu vurguladı.

Topkaya, aşılananlara rehavete kapılmaması çağrısında bulunarak, enfeksiyon geçirenlerin de aşılananların da yeniden enfekte olabileceğini, bu nedenle başlayacak akademik yılda ve tercih sürecinde tüm önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.

- "Maske, mesafe ve hijyen altın kural olmaya devam ediyor"

Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, virüsün bulaşmasını önlemek için alınabilecek en önemli önlemlerin "maske, mesafe ve hijyen" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Topkaya, "Bu nedenle sınıflar, kantinler, kapalı alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka mesafeye dikkat edilmeli ve maske kesinlikle çıkarılmamalı. Bununla birlikte açık alanlarda da kapalı alana göre daha düşük olmakla birlikte virüsün bulaş riski olduğu unutulmamalı. Açık alanlarda da maksimum önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde sağlık ve güvenlik anlamında gerekli tüm önlemlerin alındığına değinen Topkaya, kapılarda HES kodu ve ateş kontrolü yapıldığını, ana girişlerde ve binalarda tiriaj alanlarının oluşturulduğunu, revirde düzenlemelerin yapıldığını, tüm sağlık ekibinin olası anlık şikayetler için gerekli hazırlıklarını bitirdiğini anlattı.

Kampüs içinde teması en aza indirecek gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını, mesafeye uyum için işaretleme ve uyarılar oluşturulduğunu kaydeden Topkaya, bu alanda alınan diğer önlemlerden bahsetti.

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