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  4. Üniversite kapıları Kepezle aralanıyor

Üniversite kapıları Kepezle aralanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar için ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavı düzenliyor.

Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar için ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavı düzenliyor. Tüm adaylara açık olan sınav, öğrencilerin adaptasyonunu sağlayabilmek için Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor.
Eğitim alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi, lise son sınıf ve mezunlar için açtığı ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) kurslarıyla gençlere üniversite kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi, YKS kurslarının yanı sıra adaylara da ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Deneme sınavları YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumda yapılıyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrencileri 4 ayrı tarihte, 8 farklı sınavla buluşturan Kepez Belediyesi, YKS’ye kadar öğrencileri 8 ayrı tarihte, 16 farklı sınavla daha buluşturacak.

Deneme sınavları herkese açık
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), Türkçe 40, Matematik 40, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilimler alanından 25 soru, Alan Yeterlilik Sınavı’nda(AYT) ise Türk Dili ve Edebiyatı 40, Matematik 40, Sosyal Bilimler 46, Fen Bilimleri alanında ise 40 soru soruluyor. Öğrencilere TYT oturumunda 125 soruya 135 dakika, AYT oturumunda ise 166 soruya 180 dakika veriliyor. Kepez Belediyesi’nin YKS Deneme sınavlarına Antalya merkez ve ilçelerdeki tüm adaylar katılabiliyor. Deneme sınavlarına katılmak isteyen adayların en geç sınav tarihlerine 1 hafta kala Teomanpaşa Kurs Merkezi’nin 339 73 12 nolu telefon hattını arayarak giriş kaydını yaptırması gerekiyor. Kepez Belediyesi’nin YKS Deneme sınavları 1-23 Şubat, 14-29 Mart, 11-26 Nisan ve 16-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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