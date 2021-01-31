YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Üniversite köprüsü ışıklandırıldı

Üniversite köprüsü ışıklandırıldı

31.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üniversite köprüsü ışıklandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile üniversitenin bağlantısını sağlayan Üniversite Köprüsü’nde yaya ve araç güvenliğini sağlamak için başlattığı yenileme çalışmasını tamamlayarak köprüyü vatandaşların hizmetine açtı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde yaya ile trafik güvenliği ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile üniversitenin bağlantısını sağlayan Üniversite Köprüsü’nde yaya ve araç güvenliğini sağlamak için başlattığı yenileme çalışmasını tamamlayarak köprüyü vatandaşların hizmetine açtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde yaya ile trafik güvenliği ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi ile kent merkezi bağlantısını sağlayan Fiskaya Caddesi üzerinde 425 metre uzunluğundaki Üniversite Köprüsü’nde kaldırım yenileme ve ışıklandırma ile yol güvenliği için korkuluk çalışması yaptı.
Köprüye yaya ve araç güvenliğini sağlayabilmek için toplamda 916 metre uzunluğunda yüksek hızlı çarpmalara dayanıklı oto korkuluk ve 850 metre uzunluğunda dekoratif ferforce yaya korkuluğu takıldı. Köprü aydınlatmasını sağlayan eski tip aydınlatma direkleri yolun aydınlatmasında yetersiz olması nedeniyle 36 adet yeni dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi. Yayaların kullanımı için mevcut kaldırımlar genişletilip bin 600 metrekare kaldırım çalışması yürütüldü. Köprünün yıpranan dilatasyon derzleri açılarak yüksek standartta elastomer derz sistemiyle derzler yenilenerek yolun konforu arttırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden dolayı çok yoğun olarak kullanılan köprüde yapılan derz yenileme, aydınlatma, oto ve yaya korkuluğu, kaldırım ve refüj çalışmalarından sonra hem yaya hem araç güvenliği üst seviyeye çıkararak vatandaşların hizmetine sundu.

Üniversite köprüsü ışıklandırıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:38
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:06
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Karacadağ’da kar seferberliği

Karacadağ’da kar seferberliği

Vatandaşlar ’Küçede Sanat Var’ ile moral buluyor

Vatandaşlar ’Küçede Sanat Var’ ile moral buluyor

Kaymakam Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’da kısıtlama denetimleri başladı

Diyarbakır’da kısıtlama denetimleri başladı

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.