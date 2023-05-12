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Üniversite öğrencileri, deprem bölgesindeki anneleri ziyaret etti

12.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinden akademisyen ve öğrenciler Anneler Günü çerçevesinde depremde yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından devlet-millet işbirliği ile sahada her türlü çalışma yapılıyor.

Gönüllülerde sürekli deprem bölgesindeki illeri ziyaret ederek destek veriyor. Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu Bitki ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı akademisyenleri ve öğrencileri de, "Elden Ele Gönülden Gönüle" adlı projesiyle Hatay’ın Samandağ İlçesi’ndeki anneleri ve depremzede aileleri ziyaret etti. Akademisyenler ile öğrenciler hazırladıkları hediye ve destekleri ailelere ulaştırdı.

Kozan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Volkan Yurdadoğ, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fahriye Bihter Zaimoğlu Onat ve 20 öğrencinin katılımıyla deprem bölgesinde anneler ve aileleri ziyaret etiklerini kaydetti.

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