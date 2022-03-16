Üniversite öğrencileri EGEKAF'ta kariyerlerine yön verecek

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öncülüğünde, Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde 21-22 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF), 20 üniversiteden gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanmasına olanak sağlayacak.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan EGEKAF ise bu yıl 21-22 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 20 üniversitenin katılımıyla kapılarını açacak.

Fuarda Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksekokulu yer alacak.

Öğrenci ve mezunlar fuarda, firmaların insan kaynakları yetkililerinde ile iş-staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi alabilecek. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecek.

Bakanlıkların yanı sıra 500'e yakın firmanın stant açacağı etkinlikte Anadolu Ajansı da yerini alacak.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, Fuar İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 9 ilden 20 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda firma ve sanayi kuruluşundan temsilcilerin yer alacağını söyledi.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda ev sahibi olarak hazırlıkları önemli ölçüde tamamladıklarını vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Fuara 500'e yakın firma katılıyor, tüm bakanlıklar stant açacak, İzmir Valiliğimiz tüm birimleriyle fuarda olacak ama en önemlisi 20 üniversiteden öğrencilerimizin katılımı söz konusu bu anlamda heyecan içerisindeyiz. Bu bir fiziki buluşma olacak. Öğrencilerimiz kendi meslekleriyle ilgili, özel sektör ve kamudaki stantları gezebilecekler, staj avantajlarını değerlendirebilecekler, geleceğe dönük kariyerleriyle ilgili onları nelerin beklediğini görebilecekler, mülakatlara katılabilecekler, kendilerinin özel ve kamu sektörde ne gibi hazırlık içerisinde olmaları gerektiğini de bir anlamda mütalaa edebilecekler. Bu fuar ülkemizin, milletimizin geleceği olan üniversite gençliğinin geleceğini planlama açısından çok önemli."

Budak, fuara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın yanı sıra üst düzeyde katılımcı beklediklerini dile getirdi.

Fuara kayıtların sürdüğünü hatırlatan Necdet Budak, "Kovid-19 sürecinde en zorlu dönemi geçirenlerin başında gençlik geliyor, çünkü onlar çok kapalı kaldılar. Şu anda yüz yüze eğitime devam ediyoruz ama bu kariyer fuarında tüm üniversite öğrencileri ve sanayiciler ilk kez fiziken bir araya gelecekler. Bu aslında psikolojik anlamda da öğrencilerin deşarj olması anlamında önemli. Aynı zamanda müzik gibi eğlence programlarımız olacak, bilim şenliği havasında bir kariyer fuarını birlikte yaşayacağız." dedi.

