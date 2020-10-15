Üniversite öğrencileri için tablet kampanyası

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bilgisayar ve tablet ihtiyacı olan öğrencileri için kampanya başlatıldı.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Uzaktan sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılında bazı öğrencilerimizin bilgisayar ve tablet ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle İnönü Üniversitesi olarak ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik bilgisayar ve tablet kampanyası başlatıyoruz. Kampanya kapsamında personellerimizin üniversitemize bağışlayacağı kullanılabilir haldeki bilgisayar ve tabletler ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen personellerimiz 3472 dahili telefon numarası üzerinden Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla iletişime geçebilirler” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin İnönü Üniversitesi web sitesinde yer alan formu eksiksiz olarak doldurmaları gerektiği kaydedildi.

