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Üniversite öğrencileri için ücretsiz butik

TOKAT HABERLERİ  | 25.01.2020 00:44 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Öğrenci Butiği projesiyle, ihtiyaç sahibi yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler, kıyafetlerini ücretsiz olarak karşılıyor.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için Öğrenci Butiği projesi hayata geçirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Öğrenci Butiği projesiyle, ihtiyaç sahibi yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler, kıyafetlerini ücretsiz olarak karşılıyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için Öğrenci Butiği projesi hayata geçirildi. İşadamları, firmalar, sivil toplum örgütleri, üniversitedeki akademisyenler, personel ve öğrencilerin yaptıkları katkılarla oluşturulan Taşlıçiftlik Kampüsündeki butik, yoğunlukla yabancı öğrenciler tarafından kullanılıyor. Butiği ziyaret eden öğrenciler beğendikleri ve üzerlerine olan kıyafetleri, kimliklerini biraz ederek çıkışını yaptırdıktan sonra kullanmaya başlayabildiklerini söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı Emine Yıldız: “Butiğimiz Sayın Rektörümüz Bünyamin Şahin’in öncülüğünde senato kararıyla 2 Eylül 2019 tarihinde faaliyetine başladı. Öğrencilerimize kıyafetleri bedelsiz olarak sunuyoruz. Bağışçılarımız var, bağış olarak firmalarımızdan, yine akademik ve idari personelimizden, öğrenci ailelerinden, halkımızdan gelen bağışlarla, sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla burayı yürütmekteyiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz de bir eğitim öğretim yılında 4 ürün olaraktan sunmaktayız. Herkese teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.
Butiğe bu yıl Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim gören ve sayıları binin üzerinde olan Afrika kökenli öğrencilerin topluca yaptığı ziyaret renkli görüntülere neden oldu. Öğrencilerin hediyelerini aldıktan sonraki mutlulukları kameralara yansıdı.

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