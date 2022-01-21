Üniversite öğrencileri Keltepe'de kayak öğreniyor

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, üniversite yurtlarında misafir edilen öğrencilerin kayak öğrenmesi için çalışma başlatıldı.

2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sporuyla buluşan üniversite öğrencileri, Spor Hizmetleri Müdürü ve Kayak İl Temsilcisi İsmail Özcan ile Spor Eğitim Uzmanı Şerife Ateş tarafından ücretsiz temel eğitim aldı.

Öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, "Kayak Keletepe'de Öğrenilir" sloganıyla eğitimlere başlandığını söyledi.

Kayak merkezinde yeterli düzeyde kar olduğunu belirten Güven, eğitimlerle öğrencilerin ders stresinden biraz olsun uzaklaştığını anlattı.

Kayak İl Temsilcisi İsmail Özcan da Karabük halkını Keltepe Kayak Merkezi'ni görmeye ve kayak sporunu öğrenmeye davet etti.

Özcan, kayak sporunu seven ve bilen gençler yetiştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kayak eğitimi alan Hayriye Kaygusuz ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

